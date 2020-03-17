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騎士受傷熱心男揮「香蕉葉」擋車 民讚：最美的身影
台東市豐原橋南下車道，昨天下午發生一起汽車擦撞機車事故，機車騎士受傷趴在地上，熱心男子潘慶源擔心後方車輛追撞，急中生智摘採路旁香蕉葉，雙手揮舞提醒。民眾拍下稱讚「最美的指揮」。
「只想到騎士安危！」潘慶源說，事故地點剛好在下坡轉彎處，騎士趴在路中央，後方車輛車速快一定會看不到撞上去，三角架又小，提醒效果有限，他才就地摘香蕉葉來揮舞提醒後方車輛。另一名駕駛為保護傷者不被追撞，也將自己百萬賓士車，直接停在傷者後方40公尺處。
這起車禍發生在昨天下午，一名女駕駛疑似在變換車道時，沒注意擦撞後方機車，導致女騎士倒地重創，一度意識昏迷，幸好送醫前已恢復意識。在警消未抵達現場時，還好有賓士車擋車，以及熱心男揮舞提醒車輛減速繞道，不讓女騎士二度受到傷害。
過程被路經民眾拍下，紛紛稱讚「最美的指揮」、「男子向鐵扇公主借芭蕉扇助人」、「台灣最美的身影加最美賓士」。
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