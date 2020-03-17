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回歸專業化 台南消防人員捕蜂捉蛇委外專人處理

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
台南市捕蜂抓蛇工作，3月23日起將由農業局委外包商工作隊專責處理，消防局人員將不再處理。記者黃宣翰／攝影
台南市捕蜂抓蛇工作，3月23日起將由農業局委外包商工作隊專責處理，消防局人員將不再處理。記者黃宣翰／攝影

為減少消防人員捕蜂捉蛇負擔，台南市消防局從3月23日起，將這項為民服務工作交由農業局外包廠商處理，設置工作隊據點，專人專業負責，市長黃偉哲今天說，捕蜂捉蛇業務回歸農政專業，避免消防人員因不諳蜂蛇習性受傷外，也能使消防人員更專注於體技能訓練，強化各項戰術戰技，市民生命財產安全。

消防局今天以「捕蜂捉蛇專責化，市民服務一把抓」為主題，在消防局後方空地舉行記者會，市長黃偉哲並在抓蛇工作隊人員指導下，以捕蛇夾抓住錦蛇。消防局統計，台南市每年捕蜂勤務量約3400件；捕蛇勤務量約4500件。

台南市是全國六都第二個將「捕蜂捉蛇勤務」實質回歸農業局的直轄市，未來捕蜂捉蛇之工作，將從今年3月23日凌晨由農業局外包廠商處理，此項工作將成為消防人員的歷史名詞。第一個直轄市是新北市。

未來市民若有捕蜂捉蛇需求，可以撥打農業局提供捕蜂電話(0968- 059991)，捉蛇電話(0905-585980)，或透過1999及119協助轉報農業局外包廠商。捕蜂據點有3處，有專人服務，編組20名捕蜂人員，並要求通報後1小時內到場評估。 捕蛇委外廠商設置據點有7處，據點分別有專人服務，有機動組以及臨時編組等，以30分鐘內服務為原則。

農業局長謝耀清表示，捕蜂捉蛇工作透過多個受理申請的管道，農業局持續為民眾服務，往後將與消防局密切合作，民眾不必煩惱遇到「蜂蛇」問題，只要一通電話即有人給予協助。

台南市長黃偉哲在農業局（左）委外抓蛇工作隊人員指導下，以捕蛇夾抓住錦蛇。記者黃宣翰 /攝影
台南市長黃偉哲在農業局（左）委外抓蛇工作隊人員指導下，以捕蛇夾抓住錦蛇。記者黃宣翰 /攝影

捕蜂捉蛇

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