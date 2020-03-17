影／98歲阿嬤逛市場走失急壞家人 警耐心花2小時找回

台中市謝姓婦人12日帶九旬的母親前往東區舊建國市場採買，未料途中謝母稱頭昏，謝婦要老母親暫坐在路旁停車處休息，等候她採買完，未料謝婦採買完返回原址時，老母親已不見蹤影，跑進市場尋找也找不著，只好報警求助，警方到場後，也在市場內找不到謝母，只好帶謝婦到派出所通報協尋，隨後又返回市場再尋找，終於在市場附近的停車場找到謝母，花了2個多小時，謝婦十分感謝警方的耐心協助。

台中市第三警分局東區分駐所警員蔡孟涵、周修德12日上午10時許巡邏，在東區舊建國市場接獲謝姓婦人（60歲）報案，謝婦與高齡98歲的母親一起到市場買菜，但謝母表示眩暈，謝婦請母親在停車處等候，獨自到市場內迅速採買。

但謝婦買完菜卻遍尋不著母親身影，謝婦無計可施，只好找警求助，警員到場後，先在附近市場尋找，但仍找不到，只好先依規定，將謝婦帶回派出所，上網登錄協尋，研判謝母應該無法走遠，警方製作完失蹤人口協尋後，再沿著市場周遭徒步尋找，最後在距離市場100公尺外的停車場內找到謝母，全程花了2個多小時。

第三警分局提醒，若家中有失智長輩或容易走失的家屬，請平日多加留意長輩狀況，若有需要亦可向市政府社會局申請防走失愛心手鍊，在身上配戴、或於衣服上縫繡聯繫方式，讓警方能夠快速聯繫家屬，讓心愛的長輩迅速返家，避免發生意外。