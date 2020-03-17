東勢警分局防疫 內外勤警從不同門出入防交叉感染
新冠肺炎防疫情，警察也動起來，台中市東勢分局超前部署，配合警察局規劃警備大樓異地辦公外，更祭出以下4種防疫嚴格措施：
一、駐地出入管制：將內、外勤人員上班出入口做區分，偵查隊及東勢所員警由分局大門出入，內勤人員統由分局後門出入，避免內外勤發生交叉感染。
二、上班前SOP流程：偵查隊及東勢所員警上班前，先由東勢所值班測量體溫，內勤人員由後門進入上樓前，要先測量體溫並登記，強調自主管理以避免人員有發燒情形還上班。
三、伙食分流：以往內、外勤人員至餐廳用餐，現改由各單位派人統一領取已盛菜飯之餐盤，回組室內分離用餐。
四、防疫垃圾區分：使用過的防疫物資垃圾及一般垃圾處理方式不同，防疫物資垃圾先以雙層垃圾袋確實密封後，再交由清潔隊處理。
東勢分局分局長陳家銘表示，國際間新冠肺炎疫情不斷擴大之際，東勢分局除積極配合市政府相關防疫措施外，規劃防疫措施多管齊下超前部署，希望避免因員警之間交叉感染，而造成機關運作困難。
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