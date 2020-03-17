影／父狂闖紅燈急送兒開刀 警霸氣一句「我來」助開道

台中市郭姓少年因盲腸長有異物，已在中國醫藥大學附設醫院排定時間開刀，未料9日晚間郭突然併發急性盲腸炎，但郭家住和平區，距離位於北區的中國醫有至少40分鐘的車程，且和平區無大型醫院，但郭父擔心兒子有不測，沿路闖紅燈疾駛，當時第五警分局警員巡邏時發現郭父不斷違規，前往攔查，未料聽到郭父說明原委後，馬上回應「我來」，協助以警用機車鳴笛開道，讓郭順利就醫。

台中市第五警分局北屯所警員陳佳瑋、黃冠傑9日晚間7時許巡邏時，在北屯區太原路、軍功路等紅燈，一輛由郭姓男子（43歲）駕駛的轎車沿途按喇叭、闖紅燈，兩警見狀趕緊騎車上前，並鳴笛要求郭靠邊停車受檢，郭停車後，馬上打開車門，讓警員看到坐在後座的兒子，並求助「他要開刀」。

兩警看到後，隨即回應「好，上車，我來幫你開路」，兩警沿途從北屯區一路以警用機車鳴笛，協助指揮道路前的其他用路人靠路旁，讓郭車通行，順利讓郭將13歲的兒子送抵中國醫藥大學附設醫院就醫，讓原本從北屯區至北區需要15分鐘的路程，縮短為8分鐘。

郭父到院後向警方透露，兒子盲腸長了異物，之前在中國醫藥大學附設醫院被檢查出，並已排定時間開刀，不過當天兒子突然併發急性盲腸炎，但家住和平區達觀一帶，附近沒有大型醫院，要再叫救護車抵達和平後，再送兒子到醫院，實在耗時太久，一時情急之下，才做出闖紅燈、不斷按鳴喇叭的違法舉動。