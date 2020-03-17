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阿兵哥開車未繫安全帶衝撞國道警察？警方：並無此事

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
國道警察在古坑服務區的停車場找到許姓士兵的車並依法開處罰單。記者蔡維斌／翻攝
國道警察在古坑服務區的停車場找到許姓士兵的車並依法開處罰單。記者蔡維斌／翻攝

一名陸軍士兵昨天深夜開車行駛國道三號，準備進入雲林段古坑休息站時，被路檢的國道警察攔下，他並未停車，繼續駛進休息站，警方很快在休息站的停車場找到他的車，因攔檢時他未繫安全帶，警方仍依法開處罰單，外傳這名士兵衝撞警車，國道分隊說，並無此事。

一名台東地區指揮部混合砲兵營許姓上兵，昨晚9時許，駕車行駛國道三號，進入古坑休息區，在匝道路口，國道古坑分隊實施路檢，發現這名駕駛未繫安全帶，即示意攔檢，但該車並未停止，繼續往前行駛。

國道分隊隨後在休息站停車場找到該車和駕駛，發現他是一名士兵，經盤問後，他辯稱並沒注意警方示意要他停車，他才繼續往前行駛，警方即依法開處罰單。

國道分隊澄清，該士兵並沒有無照駕駛及刻意衝撞國道警察古坑分隊攔截點後企圖逃逸。

國道警察在古坑服務區的停車場找到許姓士兵的車並依法開處罰單。記者蔡維斌／翻攝
國道警察在古坑服務區的停車場找到許姓士兵的車並依法開處罰單。記者蔡維斌／翻攝

國道 古坑 警察

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