阿兵哥開車未繫安全帶衝撞國道警察？警方：並無此事

一名陸軍士兵昨天深夜開車行駛國道三號，準備進入雲林段古坑休息站時，被路檢的國道警察攔下，他並未停車，繼續駛進休息站，警方很快在休息站的停車場找到他的車，因攔檢時他未繫安全帶，警方仍依法開處罰單，外傳這名士兵衝撞警車，國道分隊說，並無此事。

一名台東地區指揮部混合砲兵營許姓上兵，昨晚9時許，駕車行駛國道三號，進入古坑休息區，在匝道路口，國道古坑分隊實施路檢，發現這名駕駛未繫安全帶，即示意攔檢，但該車並未停止，繼續往前行駛。

國道分隊隨後在休息站停車場找到該車和駕駛，發現他是一名士兵，經盤問後，他辯稱並沒注意警方示意要他停車，他才繼續往前行駛，警方即依法開處罰單。