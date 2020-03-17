北市11歲女童疑半夜不睡挨罵 墜樓倒臥人行道送醫不治

台北市士林區中正路發生11歲女童墜樓案，今天早上6時許，11歲林姓女童遭父母發現墜落在人行道上，經報案送醫急救仍宣告不治。初步了解，女童凌晨曾因睡眠問題挨罵，不久後，竟從10樓住家墜落到1樓的人行道，詳細原因尚待調查釐清。

據了解，今天凌晨3時許，父母發現女童還沒睡覺，當場管教責備女童後轉身回房睡覺，不料4時許發現女兒不在房間，便出門找人，直到早上6時許，才在社區大樓門口外人行道上的機車格，發現倒臥、全身是血的女童，經送醫急救宣告不治。

據悉，社區住戶指出，女童家中疑似經商失敗，房屋遭法拍，女童還有一名雙胞胎手足，警方獲報後，現場拉起封鎖線採證，為何女童在凌晨墜樓，詳細原因尚待警方調查釐清。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )