聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市11歲女童疑半夜不睡挨罵 墜樓倒臥人行道送醫不治
台北市士林區中正路發生11歲女童墜樓案，今天早上6時許，11歲林姓女童遭父母發現墜落在人行道上，經報案送醫急救仍宣告不治。初步了解，女童凌晨曾因睡眠問題挨罵，不久後，竟從10樓住家墜落到1樓的人行道，詳細原因尚待調查釐清。
據了解，今天凌晨3時許，父母發現女童還沒睡覺，當場管教責備女童後轉身回房睡覺，不料4時許發現女兒不在房間，便出門找人，直到早上6時許，才在社區大樓門口外人行道上的機車格，發現倒臥、全身是血的女童，經送醫急救宣告不治。
據悉，社區住戶指出，女童家中疑似經商失敗，房屋遭法拍，女童還有一名雙胞胎手足，警方獲報後，現場拉起封鎖線採證，為何女童在凌晨墜樓，詳細原因尚待警方調查釐清。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言