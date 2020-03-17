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永和男回國拒隔離躲新店 最後在北市咖啡廳找到人

聯合報 / 記者柯毓庭、胡瑞伶／新北報導
記者陳嘉寧／攝影
記者陳嘉寧／攝影

戶籍地在新北市永和區的男子盧禮勇，本月九日從香港返台，依規定居家檢疫十四天，他卻跑到山區躲藏，相關單位聯繫上他後，盧又搞失聯；新北市民政局昨天公布協尋，警方昨晚隨即在台北市找到盧男，，將移送集中檢疫並裁罰。

據調查，盧禮勇不畏疫情影響，今年二月十一日先是出境前往泰國曼谷，二月十三日返台入境後，本月五日又搭機飛往至香港，本月九日自香港返台，原應在新北市永和區居家檢疫十四日，但卻自三月十四日後失聯。

據了解，盧禮勇九日返國後，疑不想遵守居家檢疫十四日規定，在十日就已先跑到新店山區躲藏，警、消曾上山尋找；後來相關單位聯繫上，但十四日又搞失蹤。

經民政局與警政單位連日協尋未果後，昨天依傳染病防治法第五十八條第一項第四款，及嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心二月七日函規定，公布姓名協尋。公布後新北市警方昨晚七時許在台北市中山區一家咖啡廳尋獲盧，由衛政單位移送集中檢疫及裁罰。

國內目前已多起違反居家檢疫與居家隔離規定案例，且已有人遭處最高罰金一百萬元，但還是有人不怕，照樣趴趴走。

居家檢疫 香港

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