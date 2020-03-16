繼父涉虐男童致死 加害人弟弟代表向社會道歉

中央社 / 彰化縣16日電

彰化縣一名男童疑遭陳姓繼父虐待致死，陳男今天已遭收押。一名自稱是陳嫌弟弟的民眾透過網路向社會道歉說，很抱歉沒有管好家裡人，造成社會事件及生命離去，真的很對不起。

一名陳姓男子疑不滿謝姓孩童哭鬧竟施暴致死，陳男遭逮後今天傍晚已收押禁見。一名自稱是陳男弟弟的網友晚間在「批踢踢實業坊」八卦板發文表示：「很抱歉，我們陳家沒有管好家裡人，造成社會事件以及生命的離去，真的很對不起。」

自稱陳姓犯嫌弟弟的網友表示，與哥哥長期沒有聯絡，且哥哥去年才出獄，只有今年年初回家祭祖見一次面，才得知哥哥又結婚，孩子是繼子；案發住宅旁的鄰居是他們二伯父一家，二伯父也因長期對他們家失望，所以很少往來。

這名網友說，小時候就有被哥哥打進醫院過，但得知哥哥這次動手出人命，還是震驚、無助、無奈，哥哥20多歲開始就不斷進出監獄通緝在逃，這次又因為這樣的事情被抓，實在讓他們陳家蒙羞。

自稱是犯嫌弟弟的網友也提到，希望外人不要再去鹿港老家煩長輩，他的三伯母已經因為記者，連田裡都不敢回去打點，發生這樣的事情，除他的哥哥之外，其他家人都很無辜，況且他最年輕的伯母已60多歲，身體也不好，盼望各界別再吵他的家人。

這名網友說，哥哥有2次婚姻，3名小孩目前都跟著生母，哥哥長年沒有住老家，都在監獄及外地較多，村裡的人對他、他們家了解沒有很多；他的母親過世時，哥哥讀國中、父親過世時，哥哥17歲，遺產因哥哥是他的監護人，他的那一份也被哥哥「敗乾淨了」。

中央社記者今天實際走訪，巧遇陳姓犯嫌的親屬，根據親屬說法，不論是陳男父母先後過世時間、陳男年輕開始就素行不良、多次進出監獄及遭通緝、陳男有弟弟及妹妹、房屋財產處分、案發村落的環境描述等細節，都與這名自稱是陳嫌弟弟的說法高度吻合。

另外，男童疑遭毆打致死案曝光後，網路社群傳出有大批網友要到陳男住家「關心」的消息，記者下午二度走訪陳家，發現有員警駐守，也有三三兩兩在地年輕人到場巡視，所幸直到今天晚間10時30分都無鬧事情形，警方表示，相關警力為預防性配置。

監獄 通緝

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