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詐騙集團冒用里長LINE兜售口罩 警方：已介入調查

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
詐騙集團冒用里長LINE兜售口罩，警方已介入調查。記者黃宣翰／翻攝
詐騙集團冒用里長LINE兜售口罩，警方已介入調查。記者黃宣翰／翻攝

騙子無孔不入，台南市最近出現有人冒用里長LINE帳號貼圖，再發訊息給南區和東區不知情里長兜售口罩，南區杜姓女里長感覺不對勁，打電話確認，才揭穿此事，警方今天提醒里長小心查證，避免上當受騙。

南區杜姓女里長數天前接獲詐騙集團假冒同區王姓女里長以LINE傳訊息給她， 謊稱有醫美公司歇業，出一批清庫存口照，50片口罩賣250元，每片5元售出。杜姓女里長接獲此消息，覺得很奇怪，馬上向王姓女里長查證，才知王里長的LINE被冒用，王姓女里長今天向警方報案。另外東區也有里長接到類似詐騙訊息。

受害的里長都覺得很生氣，王姓女里長認為，詐騙集團真可惡，竟然利用里長身分詐財，要是里民誤會，怪里長沒送口罩就算了還賣口罩，里長還要做人嗎?

台南市警六分局和一分局都接獲里民反映，介入調查，初步了解沒有里長被騙匯款，警方協助里長將line的帳號加密，已防被盜，呼籲民眾對可疑訊息務必查證，不要匯款。警方說，歹徒冒用里長LINE圖像，已涉及民事侵權行為，如有人信以為真匯款，卻沒有拿到口罩，則會涉及詐欺罪嫌。

口罩 詐騙集團 LINE

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