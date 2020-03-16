高市車禍重傷消防員賴統生 感染肺炎今手術取消

高雄市消防局鳳翔分隊隊員賴統生上月出勤，乘坐的消防車被闖黃燈的貨櫃車攔腰撞上，重傷的他昏迷指數一度降到最低的3分，如今仍未完全甦醒。高雄長庚醫院表示，目前賴已由加護病房移植普通病房，昏迷指數也爬升到7至9分，生命跡象穩定仍在持續治療中。

賴統生已進行3次進行手術。今原本因他腦積水預定要進行手術，但賴上周突感染肺炎、體溫升高，臨時取消。

40歲的消防隊員賴統生執勤時發生車禍，一度在加護病房與死神拔河，她的妻子之前連日在臉書留言，「國家可不可以承諾我們一個讓家人安心出門工作的環境」、「沒想到一個尋常的日子裡，輪到我們了」。

一個多月以來，在高雄長庚醫院醫護人員全力搶救下，賴統生保住一命，昏迷指數也由最低的3分爬升至7至9分，但期間病況反反覆覆，狀況良好時可聽醫師提問做出簡單動作反應。加護病房已通融住到最長的期限，仍未完全甦醒，目前先移至普通病房，持續治療。

賴統生的妻子這段期間心力交瘁，經濟是大問題，又需在家庭及醫院間兩頭跑，不只一次在臉書發文表達憂慮，3月14日她在文中表示，她人生中頭一回連續30天無法休息，公司距長庚單程就要50分鐘，她 每天在公司、長庚及家裡這個大三角的車陣中穿梭來回。

至於同樣在事故中受輕重傷的鳳祥分隊隊員芶玉錦、郭竣嘉已先後出院；芶因右腳韌帶受傷，預計還將再請2個月假期，回院進行手術恢復，郭則有望能在月底前歸隊。分隊長曾柏雄狀況穩定，轉一般病房進行休養。