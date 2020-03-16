快訊

抓到了！永和盧禮勇居家檢疫卻趴趴走 在北市被逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市中山路8組科技執法 警方提醒：深夜違規照罰

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市府在中山路設置8組監控系統，以科技執法取締違規停車。記者卜敏正翻攝
嘉義市府在中山路設置8組監控系統，以科技執法取締違規停車。記者卜敏正翻攝

嘉義市警局交通隊今天公告，轄區「固定式科學儀器執法設備」設置地點，除原有20處測速、闖紅燈照相，新增中山路段，從林森西路到文化路噴水圓環前，共有8組監錄並排停車、紅黃線違停、占用公車停靠處等違規的「科技執法」，公告4月1日啟用，將24小時違規攝錄開罰。

嘉義市警局交通隊說明，這次公告主要是提醒用路人中山路段「科技執法」，已建置8組高速球型攝影機，採360度旋轉，是取代原有警力執勤，可24小時全程監控攝錄並排停車、紅線臨停、占用停公車停靠處等違規。

「深夜、凌晨違規都會攝錄開罰！」交通隊提醒，夜間用路人應特別注意，雖然中山路段深夜車輛較少，但只要該路段出現紅線臨停等違規，科技執法攝影機一樣攝錄開罰，呼籲民眾切勿違停。

市府交通處說明，自去年12月起測試至今，針對紅線違停、並排停車及占用公車停靠區取締，曾1個月就攝錄到3000多件違規，其中台灣銀行、御香屋、墊腳石…等商業活動頻繁區域，違規停車最嚴重。

嘉義市警局交通隊表示，紅、黃線違停及在公車招呼站10公尺內停車，處600至1200元不等罰鍰，並排停車則處2400元罰鍰。

交通隊也提醒，嘉義市除原有20處固定測速、闖紅燈照相器材設置點，在北港路、大雅路、忠孝路三處，會針對車禍發生頻率高路段，設置流動式測速照相，請用路人注意。

嘉義市警局交通隊今天公告，轄區「固定式科學儀器執法設備」設置地點，除原有20處測速、闖紅燈照相，新增中山路段「科技執法」，建置8組高速球型攝影機。記者卜敏正／翻攝
嘉義市警局交通隊今天公告，轄區「固定式科學儀器執法設備」設置地點，除原有20處測速、闖紅燈照相，新增中山路段「科技執法」，建置8組高速球型攝影機。記者卜敏正／翻攝

違停 嘉義 公車

延伸閱讀

蘇花改科技執法4月上路 超速10張罰單至少開罰1萬2

2女網路散布武漢肺炎假訊息 嘉市警函送偵辦

違停買口罩 警：先勸導再開罰

排氣管改裝車別耍帥了　台南科技執法全都錄

相關新聞

中科院大樹院區火警 2重傷者加護病房治療

國家中山科學研究院大樹院區昨晚發生火警，4名技術員燒灼傷送醫，其中2人輕傷經包紮後出院，重傷的劉姓男子則緊急開刀救治，與...

天坑再現？ 高雄三民區國小旁出現大坑洞騎士摔傷

高雄市三民區河濱國小附近出現大坑洞，一名騎著電動機車的黃姓男子為閃避前方轎車，未注意到坑洞，騎經過坑洞附近而摔車。警消到...

嘉市中山路8組科技執法 警方提醒：深夜違規照罰

嘉義市警局交通隊今天公告，轄區「固定式科學儀器執法設備」設置地點，除原有20處測速、闖紅燈照相，新增中山路段，從林森西路...

鳳祥消防分隊1死4傷悲劇 換來消防車後艙裝設安全帶

高雄市鳳祥消防分隊上月出勤發生車禍，釀1死4傷悲劇。受重傷的消防隊員賴統生經歷4次手術，昏迷指數從3爬升到7至9分，親友...

蘇花改科技執法4月上路 超速10張罰單至少開罰1萬2

蘇花改採科技執法，隧道每隔4公里就有一套科技執法設備，最近將完成驗收，預計下個月會先啟動瞬間超速、非允許通行車輛辨識、違...

因應新冠肺炎疫情 雲林縣察局與6分局設戶外偵詢室

因應新冠肺炎疫情延燒，員警偵辦刑案得接觸各式各樣的犯嫌或是被害人，為避免員警暴露在高度危險，雲林縣警察局設立臨時戶外偵詢...

疑掃墓紙錢餘燼起火 虎頭山公墓雜草燃燒3千坪

繼桃園市虎頭山垃圾掩埋場1月19日大火後，虎頭山環保公園附近公墓旁雜草今天上午又突然起火燃燒，雜草乾燥火勢一發不可收拾，...

夜釣男騎車回家 遭闖紅燈轎車撞飛不治

台北市深夜傳出死亡車禍，67歲蕭姓男子今凌晨2時許，釣魚後要回家，騎機車行經士林區基河路、承德路口，經遭白色轎車高速撞擊，連人帶車當場噴飛數十公尺，送醫急救1小時宣告不治。

影／驚險！大貨車疑煞車失靈撞曳引車 司機幸只輕傷

高雄市黃姓男子今天上午9點多開著大貨車，行經林園區鳳林路、忠孝東路口時，疑剎車失靈，撞上曳引車，幸好僅黃男輕傷，但驚險畫...

影／轎車撞大貨車 2機車停等紅燈也被推撞圍牆 4人送醫

陳姓大貨車司機今天上午10時許開車行經嘉義市新生路與博東路口時，與對向有意左轉博東路的賴姓老翁駕駛的銀色轎車相撞，轎車又...

影／男學生騎機車倒地 剛好大貨車輾過卡輪下不治

台南市20歲徐姓學生上午騎機車行經永康區永安路350號前，疑因緊急煞車失控倒地，摔到大貨車底，遭大貨車右後輪輾過，送醫急...

姊妹淘相約上山賞夜景 車子滑落邊坡驚險逃生

兩名外籍女子從屏東開車至高雄旗山出遊，準備去中山公園欣賞夜景，疑因地勢不熟，不慎倒車滑入山區邊坡，轎車剛好被樹叢卡住才未...

熱門新聞

影／60萬大重機看到GTR跑車飆速追上去 慘撞百萬凌志

影／彰化繼父打死4歲兒丟門口 生母目睹未送醫

4歲兒子吵鬧 繼父毆子丟門口致死

4歲童被毆家門口斷氣 鄰居懊悔：早知就報案

台南騎士捲進大貨車右後輪 當場失去生命跡象

高雄某藥局涉囤醫用口罩1片10元賣21萬片 遭函送法辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。