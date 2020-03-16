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嘉市中山路8組科技執法 警方提醒：深夜違規照罰
嘉義市警局交通隊今天公告，轄區「固定式科學儀器執法設備」設置地點，除原有20處測速、闖紅燈照相，新增中山路段，從林森西路到文化路噴水圓環前，共有8組監錄並排停車、紅黃線違停、占用公車停靠處等違規的「科技執法」，公告4月1日啟用，將24小時違規攝錄開罰。
嘉義市警局交通隊說明，這次公告主要是提醒用路人中山路段「科技執法」，已建置8組高速球型攝影機，採360度旋轉，是取代原有警力執勤，可24小時全程監控攝錄並排停車、紅線臨停、占用停公車停靠處等違規。
「深夜、凌晨違規都會攝錄開罰！」交通隊提醒，夜間用路人應特別注意，雖然中山路段深夜車輛較少，但只要該路段出現紅線臨停等違規，科技執法攝影機一樣攝錄開罰，呼籲民眾切勿違停。
市府交通處說明，自去年12月起測試至今，針對紅線違停、並排停車及占用公車停靠區取締，曾1個月就攝錄到3000多件違規，其中台灣銀行、御香屋、墊腳石…等商業活動頻繁區域，違規停車最嚴重。
嘉義市警局交通隊表示，紅、黃線違停及在公車招呼站10公尺內停車，處600至1200元不等罰鍰，並排停車則處2400元罰鍰。
交通隊也提醒，嘉義市除原有20處固定測速、闖紅燈照相器材設置點，在北港路、大雅路、忠孝路三處，會針對車禍發生頻率高路段，設置流動式測速照相，請用路人注意。
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