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鳳祥消防分隊1死4傷悲劇 換來消防車後艙裝設安全帶
高雄市鳳祥消防分隊上月出勤發生車禍，釀1死4傷悲劇。受重傷的消防隊員賴統生經歷4次手術，昏迷指數從3爬升到7至9分，親友、隊員持續為他集氣祝福，期盼他仍挺過難關。
分隊長曾柏雄因顏面撕裂傷、雙腿骨折，經歷4次手術，狀況已趨穩定，轉入一般病房休養中。車禍發生後，外界善款湧入，累計超過2千萬元，消防局代表、義消總隊長等人組成「善款委員會」，本周四將開會討論善款使用方式。
意外事件後，也讓民眾關注消防車後艙裝設安全帶問題，內政部長徐國勇日前參加殉職小隊長馮永昌告別式，要求全國消防車後艙2周內完成加裝安全帶，若無法裝設安全帶，後艙不得載人。
高雄市消防局所轄50個分隊中，上周僅剩部分偏遠地區分隊未完成裝設安全帶，今天會全數完成。有消防員說，重點不只在安全帶裝設與否，若發生事故，僅有前座乘客能符合保險條件，坐後艙消防員毫無保障。高雄市消防車輛雖加裝安全帶，仍決定後艙不載人，改搭消防勤務車到場。
有消防員說，加裝安全帶作法看似一樁美意，但實際上淪為「虛應故事」，如何提升消防員出勤安全才是根本。
屏東縣36個分隊的消防車輛後艙已全數裝設安全帶。基層消防員表示，增設安全帶確實能防止車禍時衝撞力道大被拋飛的危險，但全副武裝出勤時，安全帶可能扣不上，或因為要扣、解安全帶，影響救災時間。救災分秒必爭又要兼顧安全，確實面臨兩難。
台東縣消防局搶救科長林信宏說，全縣26輛消防水箱車後艙器材室原本就不能坐人，且無法投保乘客險，今年2月底就要求舊款水箱車器材室不得載人，支援人力須分乘其他車輛，維護消防人員出勤的安全。
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