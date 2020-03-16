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蘇花改科技執法4月上路 超速10張罰單至少開罰1萬2

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭警方將封閉蘇改隧道，進行科技執法設備驗收，下個月起陸續啟動各項取締，違規超速者將吃下重重罰單。圖／警方提供
宜蘭警方將封閉蘇改隧道，進行科技執法設備驗收，下個月起陸續啟動各項取締，違規超速者將吃下重重罰單。圖／警方提供

蘇花改採科技執法，隧道每隔4公里就有一套科技執法設備，最近將完成驗收，預計下個月會先啟動瞬間超速、非允許通行車輛辨識、違規變換車道取締，將來如果用路人一路超速到底，最起碼要吃上10張罰單共1萬2000元，提醒用路人別跟自己的荷包過不去。

今年元月6日全線通車的蘇花改，隧道內每隔4公里就建置一套自動化科技執法設備，南下及北上各設5套，總計10套，其中觀音與谷風隧道8套，東澳隧道2套都已安裝好了。

科技執法取締包括瞬間測速、區間測速、非允許通行車輛辨識、違規變換車道、車輛與車輛間的距離監測等；目前東澳隧道是用原來的固定桿進行瞬間測速，尚未啟用科技執法設備，至於觀音及谷風隧道只試用科技執法的瞬間測速，在這個月都要進入驗收。

宜蘭縣警局宣布為辦理蘇花改自動化科技執法設備驗收，後天18日上午8時至13時封閉東澳隧道，警方會派員疏導請用路人改走台9丁線（原蘇花公路）。

縣警局表示，預計這個月完成10套科技執法設備驗收，下個月先啟動瞬間超速、非允許通行車輛辨識、違規變換車道取締；宣導之後，再啟動區間測速及車距監測取締。

因蘇花改限速60公里，如果用路人南下行駛時一路超速，從東澳隧道到谷風隧道吃下5張瞬間超速罰單及5張區間超速罰單，這10張罰單至少1萬2000元起跳，不是一筆小數目，提醒小心駕駛。

測速 罰單

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