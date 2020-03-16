因應新冠肺炎疫情 雲林縣察局與6分局設戶外偵詢室

因應新冠肺炎疫情延燒，員警偵辦刑案得接觸各式各樣的犯嫌或是被害人，為避免員警暴露在高度危險，雲林縣警察局設立臨時戶外偵詢處所，架設筆電、錄影設備等，進行隔離偵詢，確保員警執勤安全。

雲林縣警察局刑大一組組長楊志盛說，上周警局已採購帳篷、壓克力隔板並完成設置「戶外偵詢室」，目前轄內斗六、虎尾等6分局也都建置完畢，各派出所則依各所情況和需求，可自行決定要不要設置。

雲林縣警察局架設防疫期間臨時偵詢處所，局本部在警局後門停車場，各分局也利用停車場或空曠通風處所設置，偵詢處所內架設桌椅、電腦、錄影音器材及照明設備，以壓克力檔板區隔，避免飛沫傳染。

他表示，戶外偵詢室是開放式帳篷，中間用壓克力板讓員警和民眾有間隔，主要針對新冠肺炎確診病例、隔離或檢疫的人為主，若民眾量體溫有發燒，也會比照辦理在戶外做筆錄。