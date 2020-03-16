正妹護理師幫忙防疫衛教 林口員警上課好專心
新北市政府今天再度公告協尋1名應留在永和區住處執行居家檢疫卻失聯的男子盧禮勇，而林口警方上個月中旬也曾被請求協尋香港籍失聯者張家豪，當時協勤的基層員警不免也會擔心受到感染，林口派出所前天便私下邀請台大醫院護理師來幫員警加強衛教。
隨著防疫規格提升、因應隨時可能要配合訪視，林口警分局近日已獲得衛生單位提供19件防護衣，並採購護目鏡、手套、口罩、額溫槍以備勤務所需，林口派出所所長楊凱文前天則邀請2名在台大醫院服務的護理師，幫所內員警加強防疫相關知識。
除了勤洗手與正確配戴口罩，這次衛教內容更加強防護衣、護目鏡、手套的穿脫程序與技巧，最後開放現場提問互動，有人很認真詢問酒精乾洗手、各種消毒水的滅菌效果，還有年輕警員開玩笑詢問護理師幾歲？結婚了嗎？逗得大家哈哈大笑。
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