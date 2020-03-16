越南政府免費發口罩？ 網友轉貼留言遭送辦

新冠肺炎在全球肆虐，並造成口罩等物資短缺，在各國開始管制口罩數量時，網路卻流傳一段影片，內容是越南街頭有人免費發口罩給路人，還有人旁白讚揚越南政府的政策。

不過影片經過相關單位查證，影片中發口罩的人是來越南的民間社團，發口罩是自發性的慈善活動，旁白卻宣稱為「越南政府免費發口罩」，是錯誤訊息。

刑事警察局偵查第一大隊日前接獲民眾檢舉，有網友在臉書社群網站，轉貼散布「越南政府免費發送口罩」等訊息影片，警方向疾病管制署等單位查明是假訊息，有誤導並造成民眾不信任政府防疫工作及恐慌，展開調查。

警方12日在桃園市查獲貼文的孫姓網友身分，他說自己在網路瀏覽到這支影片，一時沒有求證訊息真偽就貼文留言，警方認為孫姓網友的行為恐造成民眾誤解，詢後依社會秩序維護法第63條送辦。

警方再次呼籲，民眾不要隨意散布、轉傳未經查證訊息，涉及新型冠狀病毒肺炎疫情、防疫措施，更應嚴謹看待；另外口罩實名制2.0於12日上午9時上路，已有47萬人預購成功，相關資訊民眾可上衛服部疾病管制署網站查詢最新公告內容，有疑問也可撥打免付費傳染病諮詢專線1922，或加入疾病管制署Line官方帳號「疾管家」，以掌握最新且正確的防疫資訊。