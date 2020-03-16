快訊

挺不住！智庫：疫情將使多數航空公司5月前破產

居家檢疫卻失聯！新北公告協尋永和「盧禮勇」

疑掃墓紙錢餘燼起火 虎頭山公墓雜草燃燒3千坪

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市虎頭山環保公園附近公墓旁雜草突然起火燃燒，疑掃墓焚燒紙錢餘燼引燃，風勢助漲火勢一發不可收拾，估計3000坪面積燃燒波及。記者曾增勳／翻攝
桃園市虎頭山環保公園附近公墓旁雜草突然起火燃燒，疑掃墓焚燒紙錢餘燼引燃，風勢助漲火勢一發不可收拾，估計3000坪面積燃燒波及。記者曾增勳／翻攝

繼桃園市虎頭山垃圾掩埋場1月19日大火後，虎頭山環保公園附近公墓旁雜草今天上午又突然起火燃燒，雜草乾燥火勢一發不可收拾，風勢助漲火勢，消防員73人前往噴水滅火，原本中午12時多控制火勢，不料風勢再起，燃燒雜草火勢再起，估計燃燒雜草面積3000坪，目前正由第一大隊長賴志忠領軍全力撲滅火勢中。

消防第一大隊表示，最近清明節將近，不少民眾趁周末假日先行前往虎頭山公墓祭祖掃墓，可能民眾掃墓焚燒紙錢餘燼未滅，借助風勢突然起火燃燒雜草，由於大片雜草乾燥延燒，消防人員全力噴水撲滅火勢，因為都是山林雜草，附近無住家，沒有波及民眾。

消防局第一大隊表示，由於虎頭山公墓雜草火災仍在繼續撲救中，火勢尚未控制，原預定今天下午將在桃園虎頭山第一公墓進行清明搶救演練，決定臨時取消。

消防員 大火 清明節

延伸閱讀

掃墓接駁車3月底啟動 宜蘭鼓勵分流、直播掃墓

浙江禁清明集體共祭 村官可代為掃墓

掃墓防疫 上海推三便民措施

民眾防疫提前掃墓 納骨塔人擠人

相關新聞

中科院大樹院區火警 2重傷者加護病房治療

國家中山科學研究院大樹院區昨晚發生火警，4名技術員燒灼傷送醫，其中2人輕傷經包紮後出院，重傷的劉姓男子則緊急開刀救治，與...

疑掃墓紙錢餘燼起火 虎頭山公墓雜草燃燒3千坪

繼桃園市虎頭山垃圾掩埋場1月19日大火後，虎頭山環保公園附近公墓旁雜草今天上午又突然起火燃燒，雜草乾燥火勢一發不可收拾，...

夜釣男騎車回家 遭闖紅燈轎車撞飛不治

台北市深夜傳出死亡車禍，67歲蕭姓男子今凌晨2時許，釣魚後要回家，騎機車行經士林區基河路、承德路口，經遭白色轎車高速撞擊，連人帶車當場噴飛數十公尺，送醫急救1小時宣告不治。

影／驚險！大貨車疑煞車失靈撞曳引車 司機幸只輕傷

高雄市黃姓男子今天上午9點多開著大貨車，行經林園區鳳林路、忠孝東路口時，疑剎車失靈，撞上曳引車，幸好僅黃男輕傷，但驚險畫...

影／轎車撞大貨車 2機車停等紅燈也被推撞圍牆 4人送醫

陳姓大貨車司機今天上午10時許開車行經嘉義市新生路與博東路口時，與對向有意左轉博東路的賴姓老翁駕駛的銀色轎車相撞，轎車又...

影／男學生騎機車倒地 剛好大貨車輾過卡輪下不治

台南市20歲徐姓學生上午騎機車行經永康區永安路350號前，疑因緊急煞車失控倒地，摔到大貨車底，遭大貨車右後輪輾過，送醫急...

姊妹淘相約上山賞夜景 車子滑落邊坡驚險逃生

兩名外籍女子從屏東開車至高雄旗山出遊，準備去中山公園欣賞夜景，疑因地勢不熟，不慎倒車滑入山區邊坡，轎車剛好被樹叢卡住才未...

影／60萬大重機看到GTR跑車飆速追上去 慘撞百萬凌志

近日網路流傳一段大型重型機車，在看到白色GTR跑車呼嘯而過後，猛催油門追上，一路從時速10幾公里，催油門飆至近200公里...

影／貨車疑煞車失靈 路口撞1公車、2轎車 3人受傷

鄭姓男子昨晚開小貨車車行駛在台北巿士林區中正路、文林路口，疑似因為機械故障煞車失靈，擦撞1輛轎車後，向前續行撞上前方公車...

影／卡車耍流氓逞一時勇 現世報警察送他上法院

新北市新莊區前天晚上有1輛水泥車因行車糾紛，在車水馬龍的省道台1甲線惡意攔下公車，不顧造成後方嚴重回堵，司機手持鐵棒敲打...

影／夜釣老翁騎機車返家 遭高速闖紅燈轎車撞飛送醫不治

台北市深夜傳出死亡車禍，67歲蕭姓男子今凌晨2時許，釣魚後要回家，騎機車行經士林區基河路、承德路口，經遭白色轎車高速撞擊...

影／大重機騎士高速搶快國1陸橋撞車 骨折送醫

桃園市37歲劉姓男子前天下午騎乘一輛80多萬元大型重型機車，從南崁往桃園方向行，途中他不斷加速飛快行駛，行經蘆竹區中正北...

熱門新聞

藥師被逼下跪磕頭現身了 公會出面先提刑事告訴

給錯健保卡6旬婦激動飆罵畫面曝光 藥師下跪：備受委屈

4歲兒子吵鬧 繼父毆子丟門口致死

影／60萬大重機看到GTR跑車飆速追上去 慘撞百萬凌志

影／彰化繼父打死4歲兒丟門口 生母目睹未送醫

4歲童被毆家門口斷氣 鄰居懊悔：早知就報案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。