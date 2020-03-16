疑掃墓紙錢餘燼起火 虎頭山公墓雜草燃燒3千坪

繼桃園市虎頭山垃圾掩埋場1月19日大火後，虎頭山環保公園附近公墓旁雜草今天上午又突然起火燃燒，雜草乾燥火勢一發不可收拾，風勢助漲火勢，消防員73人前往噴水滅火，原本中午12時多控制火勢，不料風勢再起，燃燒雜草火勢再起，估計燃燒雜草面積3000坪，目前正由第一大隊長賴志忠領軍全力撲滅火勢中。

消防第一大隊表示，最近清明節將近，不少民眾趁周末假日先行前往虎頭山公墓祭祖掃墓，可能民眾掃墓焚燒紙錢餘燼未滅，借助風勢突然起火燃燒雜草，由於大片雜草乾燥延燒，消防人員全力噴水撲滅火勢，因為都是山林雜草，附近無住家，沒有波及民眾。

消防局第一大隊表示，由於虎頭山公墓雜草火災仍在繼續撲救中，火勢尚未控制，原預定今天下午將在桃園虎頭山第一公墓進行清明搶救演練，決定臨時取消。