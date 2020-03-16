影／確保救災人員安全 台東縣禁消防員乘坐舊款水箱車

高雄市消防局鳳祥分隊小隊長馮永昌今年2月日13出勤，發生車禍因無安全帶被甩出車外殉職，消防署3月初通令全國消防水箱車都要加裝安全帶，否則人員不得乘坐，台東縣消防局表示，事故發生後，2月底就禁止全縣26輛消防水箱車（舊款）乘坐人員。

消防車後座欠缺安全帶問題引起重視，內政部長徐國勇2月29日參加馮的公祭時，要求消防署在兩周內通令全台消防車裝安全帶，若無法裝設，不得乘坐人員，今天是截至期限。

台東縣消防局搶救科科長林信宏表示，全縣26輛消防水箱車（舊款）都是原廠進來後，在駕駛艙後的器材室加裝座椅（全台水箱車都如此），器材室原本就不能坐人，且無法投保乘客險，因此今年2月底就要求舊款水箱車器材室不得載人，相關支援人力須分乘其他車輛，以維護消防人員出勤救災的安全。

林信宏表示，台東縣另有7輛新款進口原廠單艙雙室消防水箱車，就有兩個人員乘座空間，也通過國外原廠撞擊測試，是安全的，可乘坐7人，也都可投保乘客險，目前優先分配人員較多的台東分隊、特搜分隊使用。