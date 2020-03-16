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影／轎車撞大貨車 2機車停等紅燈也被推撞圍牆 4人送醫

聯合報 / 記者卜敏正/嘉義市即時報導
貨車與轎車撞擊後，貨車車頭半毀。記者卜敏正/攝影
貨車與轎車撞擊後，貨車車頭半毀。記者卜敏正/攝影

陳姓大貨車司機今天上午10時許開車行經嘉義市新生路與博東路口時，與對向有意左轉博東路的賴姓老翁駕駛的銀色轎車相撞，轎車又推撞前方2輛停等紅燈機車，2騎士被夾撞在路旁圍牆旁，傷者送醫急救暫無生命危險，事故原因仍待警方調查。

嘉義市消防局表示，今天上午約10時12分獲報到場救援，楊姓及蔡姓2機車被夾在圍牆旁，所幸2騎士已脫困、僅輕傷；另轎車內賴姓駕駛與他妻子，受困在變形的汽車內，經破壞車體將2人救出送醫，2人都有胸悶挫傷，賴姓駕駛左手疑骨折，4名傷者都送醫急救。

陳姓貨車司機指出，當時他從新生路南下直行，時速僅約40多公里，對向一輛車忽然就左轉，他完全沒機會閃避兩車才撞在一起，對方車不僅撞爛路邊圍牆，還波及到2輛停等紅燈機車，希望傷者平安沒事。

轎車撞擊後已變形。記者卜敏正/翻攝
轎車撞擊後已變形。記者卜敏正/翻攝
轎車撞擊後已變形。記者卜敏正/翻攝
轎車撞擊後已變形。記者卜敏正/翻攝
轎車撞貨車後推撞2輛機車，並把路邊圍牆都撞爛了。記者卜敏正/翻攝
轎車撞貨車後推撞2輛機車，並把路邊圍牆都撞爛了。記者卜敏正/翻攝

嘉義 事故 老翁

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