影／轎車撞大貨車 2機車停等紅燈也被推撞圍牆 4人送醫

陳姓大貨車司機今天上午10時許開車行經嘉義市新生路與博東路口時，與對向有意左轉博東路的賴姓老翁駕駛的銀色轎車相撞，轎車又推撞前方2輛停等紅燈機車，2騎士被夾撞在路旁圍牆旁，傷者送醫急救暫無生命危險，事故原因仍待警方調查。

嘉義市消防局表示，今天上午約10時12分獲報到場救援，楊姓及蔡姓2機車被夾在圍牆旁，所幸2騎士已脫困、僅輕傷；另轎車內賴姓駕駛與他妻子，受困在變形的汽車內，經破壞車體將2人救出送醫，2人都有胸悶挫傷，賴姓駕駛左手疑骨折，4名傷者都送醫急救。