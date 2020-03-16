影／男學生騎機車倒地 剛好大貨車輾過卡輪下不治

台東縣接連發生牛隻走上公路及鐵路造成交通意外，輕則汽機車毀損，重則人員傷亡，當地居民都知道有小農為省興建牛舍及飼料成本，在溪畔或野外牧牛，險象環生，要求縣府應該正視問題鐵腕整頓，避免悲劇再發生。

2020-03-16 00:35