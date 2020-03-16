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影／男學生騎機車倒地 剛好大貨車輾過卡輪下不治

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
徐姓學生騎機車倒地，剛好大貨車轉彎輾過不治。記者周宗禎/翻攝
徐姓學生騎機車倒地，剛好大貨車轉彎輾過不治。記者周宗禎/翻攝

台南市20歲徐姓學生上午騎機車行經永康區永安路350號前，疑因緊急煞車失控倒地，摔到大貨車底，遭大貨車右後輪輾過，送醫急救後不治。49歲柯姓大貨車司機表示沒有看到機車，柯男酒測值為0。

警方調查，徐姓學生駕機車沿永安路路肩西向東行駛至肇事地點，「因不明原因煞車失控擦撞路旁電信桿後向左倒地時，與同向沿永安路一般車道西向東直行營業貨櫃曳引車發生碰撞而肇事，徐由救護車送醫急救不治死亡。

警方表示，永康分局鹽行派出所立即到場管制並維持交通，詳細肇因待交通分隊釐清。當地上下班時間人車眾多，尤其有許多大型車輛路過，常有汽機車駕駛人因為趕時間而爭道，或未注意左右前後車輛發生事故，經常有人因而受傷甚至死亡，民眾路過附近路口要特別小心。

徐姓學生騎機車倒地，剛好大貨車轉彎輾過不治。記者周宗禎/翻攝
徐姓學生騎機車倒地，剛好大貨車轉彎輾過不治。記者周宗禎/翻攝
徐姓學生騎機車倒地，剛好大貨車輾過不治。記者周宗禎/翻攝
徐姓學生騎機車倒地，剛好大貨車輾過不治。記者周宗禎/翻攝
徐姓學生騎機車倒地，剛好大貨車輾過不治。記者周宗禎/翻攝
徐姓學生騎機車倒地，剛好大貨車輾過不治。記者周宗禎/翻攝

事故 救護車 酒測

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