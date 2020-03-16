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姊妹淘相約上山賞夜景 車子滑落邊坡驚險逃生
兩名外籍女子從屏東開車至高雄旗山出遊，準備去中山公園欣賞夜景，疑因地勢不熟，不慎倒車滑入山區邊坡，轎車剛好被樹叢卡住才未往下滑落數十公尺深山谷，車上2人爬上邊坡求救，身上沒有受傷。協助人員說，兩人命大，所幸車子沒有直接滑落山溝，否則後果沒這麼幸運。
旗山警分局指出，員警接獲中山公園有民眾通報「車子掉落邊坡」，抵達現場發現兩名年輕女子滿臉驚恐站在馬路旁，用手電筒往下照射，一輛轎車卡在樹叢中，協助通知吊車將車子吊起才得以返家。
兩名越南籍女子說，相偕從屏東到旗山遊玩，原本要上山欣賞夜景，因夜間視線不良又不熟悉路況，倒車時沒注意，連人帶車直線下滑，所幸沒多久車子打住，急忙開車門爬上邊坡求救。
警方說，兩名女子毫髮無損，車子受損也不嚴重，當晚開車回家。旗山分局長洪振順呼籲，如民眾行駛至不熟悉之道路，應提高警覺，並提供適當照明，如有需要也可撥打110報案，通報警方給予協助。
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