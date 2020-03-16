影／60萬大重機看到GTR跑車飆速追上去 慘撞百萬凌志

近日網路流傳一段大型重型機車，在看到白色GTR跑車呼嘯而過後，猛催油門追上，一路從時速10幾公里，催油門飆至近200公里；雖然追上跑車，卻在隨後上橋時來不及煞車，撞上前方凌志（Lexus）車輛，畫面在各大社群紛傳，網友紛紛討論「大直線的封閉道路還會翻船」、「破百直接撞 不死也半條命」、「好療癒」。

一名大型重機騎士前天下午騎乘一輛要價60多萬元重機，從南崁往桃園方向行，當他看到白色GTR跑車呼嘯而過，猛催油門追上，卻在騎到蘆竹區中正北路的國1高架陸橋上，疑因車速過快、煞車不及直接撞上前方轎車，造成轎車後方凹陷、大型重機車零件散落一地倒在路中，騎士則右手骨折送醫。

消防表示，重機騎士彈落路中骨折受傷，消防員將騎士用軟式護木、三角巾固定後送醫，騎士意識清楚、右前臂及右手腕疑骨折受傷，沒有生命危險。

警方今天上午表示，經酒測雙方駕駛人均無酒駕，重機騎士超速駕駛，依道路交通管理處罰條例處以6千到2萬4千元以下罰鍰。