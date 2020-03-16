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影／貨車疑煞車失靈 路口撞1公車、2轎車 3人受傷
鄭姓男子昨晚開小貨車車行駛在台北巿士林區中正路、文林路口，疑似因為機械故障煞車失靈，擦撞1輛轎車後，向前續行撞上前方公車，再波及路邊停車格的轎車，造成公車乘客林男等3人受傷，詳細肇事原因尚待調查。
警方指出，昨晚7時許，66歲鄭姓男子駕駛小貨車行駛在中正路要左轉文林路，疑似突然煞車失靈，失控擦撞路口一輛小客車，再沿文林路南向北方向續行，撞上前方等紅燈的公車後車尾，又因撞擊力道，波及一旁路邊停車格內的轎車才停下。
據了解，這起事故除了鄭男受傷，33歲葉姓公車司機，當時正在停燈紅燈，車上林男、周女、王女等3名乘客，因為小貨車撞擊，遭成頸部、胸部疼痛，送醫救治後，均意識清楚，無生命危險。
鄭男供稱，沒辦法排檔、無法煞車，想煞車卻煞不了。警方指出，鄭男酒測值為0，詳細肇事原因尚待調查。士林分局呼籲，行車前應確實檢查車輛狀況，行駛時請依速限行駛，並應隨時注意車前狀況，以維自身及其他用路人安全。
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