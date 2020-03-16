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影／卡車耍流氓逞一時勇 現世報警察送他上法院

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
警方查扣水泥車司機隨車攜帶的鐵條。記者林昭彰／翻攝
警方查扣水泥車司機隨車攜帶的鐵條。記者林昭彰／翻攝

新北市新莊區前天晚上有1輛水泥車因行車糾紛，在車水馬龍的省道台1甲線惡意攔下公車，不顧造成後方嚴重回堵，司機手持鐵棒敲打公車，並不停叫囂破口辱罵，過程都被錄影貼上網。昨天警察已經找出水泥車司機，將依恐嚇、妨害名譽罪嫌函送法辦。

此事發生在14日晚間7時9分左右，影片昨天被貼到臉書粉絲專頁，警方發現後主動調查，查出地點在新莊區中正路與建國一路口、輔仁大學校門附近，昨天已請公車與水泥車司機到案說明。

據了解，當時是因為56歲吳姓司機駕駛三重客運9102路線公車，在新莊區中正路往三重方向，欲從外側車道切換至內側車道，但由39歲侯姓司機行駛於內側車道的水泥車不願禮讓，引發不愉快。

稍後到了前方路口，水泥車侯姓司機便趁公車停等紅燈之際，拿出車上的鐵條衝過去攔車，邊敲打公車車體邊對著吳姓司機叫囂、辱罵、作勢攻擊，吳姓公車司機不予理會，綠燈後雙方各自離去。

新莊警分局偵查隊長林振瑞說明，行車糾紛可循各種管道提出申訴，但警方不允許任何形式的街頭暴力行為，本案因侯姓水泥車司機坦承當街持械攔車恐嚇辱罵，接受偵詢後被警方依刑法恐嚇、妨害名譽罪嫌函送地檢署偵辦。

但影片貼上網之後，雖然多數網友留言抨擊水泥車司機耍流氓行徑，也有不少人聲稱在道路上，常遇見三重客運等公車司機不顧左右來車，肆意變換車道，極容易釀成車禍、引起糾紛，呼籲客運公司要求司機提升駕駛道德。

預拌水泥車司機手持鐵條攔下公車叫囂、辱罵，不顧造成後方嚴重塞車回堵，被民眾錄影貼上網路。圖／翻攝爆料公社
預拌水泥車司機手持鐵條攔下公車叫囂、辱罵，不顧造成後方嚴重塞車回堵，被民眾錄影貼上網路。圖／翻攝爆料公社

車道 恐嚇

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