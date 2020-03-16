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影／夜釣老翁騎機車返家 遭高速闖紅燈轎車撞飛送醫不治
台北市深夜傳出死亡車禍，67歲蕭姓男子今凌晨2時許，釣魚後要回家，騎機車行經士林區基河路、承德路口，經遭白色轎車高速撞擊，連人帶車當場噴飛數十公尺，送醫急救1小時宣告不治。
警方指出，今2點34分蕭男和朋友在兒童新樂園附近洲美橋下釣魚，開心夜釣後載著釣具準備返家，騎機車行經基河路綠燈要左轉承德路。
這時29歲馬姓男子，駕駛白色轎車，北往南行駛在承德路5段，疑似高速行駛、闖紅燈，直接撞上蕭姓男子，因撞擊力道太大蕭男當場噴數30公尺，滿臉是血倒臥馬路，機車更是滑行約90公尺，釣具四散，轎車擋風玻璃碎裂。
蕭男的釣友指控，對方車速太快，根本沒煞車，沒注意機車左轉。馬男下車後，蕭翁家屬到場氣憤難耐，揚言要揍他。蕭男經送醫急救，1小時後宣告不治。
警方指出，馬男無酒駕，但根據監視器畫面顯示，疑似闖紅燈，詳細肇事原因尚待釐清。
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