前夫入監再嫁 4歲兒被現任夫打死 生母自責哭

彰化縣鹿港鎮34歲陳姓男子因不滿妻子前夫所生的4歲兒子哭鬧，前晚涉嫌毆打4歲謝童，昨天凌晨甚至將謝童丟在家門口馬路上，謝母返家發現兒子倒在門口已氣絕身亡，警方接獲報案已逮捕陳男偵訊，彰化縣政府社會處介入後，先緊急安置住，社會處已緊急安置另兩名子女，並做心理輔導。

謝童被繼父涉嫌毆打至死，謝母對於不能保護自己的孩子，哭得很傷心；她再嫁陳姓男子，沒想到發生此一慘事，親友說，早知道會這麼樣，乾脆就不要再嫁，害得連親生兒子的命都沒有了。

社會處表示，謝童的母親與前夫育有三名子女，分別為4歲兒子、5歲女兒、6歲兒子，前夫入監後，今年1月才與陳男結婚，由於陳男沒有固定工作，孩子多，只要有吵鬧，陳常以打罵方式管教。

社會處表示，謝母在與前夫入監後，因需養育三名子女，即被列入高風險家庭，並獲得中低收入戶補助，但在她再婚後，即未再列入。經社工評估謝童家庭，且生母再無其他親人可供安置另兩名子女，由縣府安置同住孩童，安全暫無虞慮。

至於陳男是否因喝酒肇禍？社會處表示尚無相關訊息，只知道他如果孩子吵鬧，常以打罵方式管教。