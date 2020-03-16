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4歲兒子吵鬧 繼父毆子丟門口致死

聯合報 / 記者林宛諭劉明岩／彰化即時報導
彰化地檢署。圖／報系資料照
彰化地檢署。圖／報系資料照

彰化縣34歲陳姓男子因不滿妻子與前夫所生的4歲兒子哭鬧，前晚毆打4歲謝童，甚至在昨天凌晨將謝童丟在家門口的馬路上，就回家呼呼大睡，謝母昨清晨返家時，發現兒子倒在門口已氣絕身亡，警方昨晚接獲通報偵詢陳男，據了解，陳男平時有喝酒習慣，檢警目前偵辦中。

初步了解，謝女是今年1月才與陳男結婚，謝女與前夫生有3名子女分別為4歲兒子、5歲女兒、6歲兒子，案發後另2名小孩已緊急安置。

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