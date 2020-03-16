曳引車臨停佔機車道 女騎士追撞傷重不治

花蓮新城鄉發生一起死亡車禍，昨（15）日52歲張姓男子將曳引車停在新城鄉台9線172.4公里處南下車道，並占用機車道。7時38分時23歲李姓女子騎機車疑似沒發現曳引車，從後方追撞，機車不但零件散落一地，李女當場昏迷，經送醫搶救仍宣告不治。

張男將營業曳引車臨停於台9線172.4公里處，李女騎乘普重機車，沿著台9線由北往南直行從曳引車後方追撞，李女頭部受創當場昏迷，由救護車送往國軍花蓮總醫院急救，醫院於晚間9時06分宣告傷者急救無效死亡。

新城警分局呼籲，台9線段道路筆直，請用路人小心慢行，並注意周遭號誌、車輛，請勿超速、酒後駕車、疲勞駕駛或是其他違規的行為以免造成自身及他人的用路安全。