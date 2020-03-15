台南市東區出租公寓火災 一命危一輕傷

台南市東區長榮路二段32巷內一棟公寓2樓出租套房，今晚10點多發生火災，1名年約50多歲周姓男房客被救出時，二度燒燙傷，意識不清，命危送醫急救，另協助滅火男葉姓房客輕微嗆傷，起火原因待進一步調查。

台南市消防局救護救災中心，今天晚間10點18分接獲民眾報案，位於東區長榮路二段32巷內公寓火災，中心派遣東門.後甲.中正.南門四分隊，連大隊部計14車34人前往。東門消分隊10點24分到場後回報，2樓出租套房有明火，1樓有民眾協助滅火輕微嗆傷，意識清醒。

在2樓出租套房內周姓男子約50幾歲約90%燒燙傷，意識不清，緊急送成大；協助滅火葉姓男子，吸入濃煙，輕微嗆傷送醫。同棟住戶說，當時有看到火，住戶協助打開門，看到屋內有盆火炭，房東則表示，住在屋內房客行動不便。警消說，至於起火原因有待進一步鑑定調查。