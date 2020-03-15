老翁散步迷途半小時 眼尖警從鑰匙尋到回家路

高雄許姓老翁出門散心，卻找不到回家路，引起路人注意報警。新興警分局中山所獲報後派員到場，眼尖的副所長從許翁鑰匙上，找到聯繫家人方式，送他平安返家。

警方表示，新興警分局中山路派出所副所長洪子棠、警員廖浡騰前天下午5點多時，接獲善心民眾報案，稱他見到一名老翁在七賢一路上徘徊疑似迷途老人需要協助。

員警到場後，發現許翁（65歲）口中念念有詞，聽旁人說「老翁已在路口徘徊半小時以上」，且不斷喃喃自語說著「新營」這個地點。警方上前詢問許翁身分，他也不知道家住哪裡、怎麼聯繫家人。

原本員警要帶許翁回到派出所，再想方設法連繫許的家人，但眼尖的洪子棠發現許翁身上掛著一串鑰匙，上面還有家屬的聯繫方式。洪立即打電話連繫許的家人，果然順利連絡上許翁的黃姓妻子。

黃妻一見到許翁就上給他擁抱，並向員警說明，許若沒有在白天出門散心，半夜就會在黃妻入睡後出門散步，然而許翁經常找不到回家的路，晚上的危險性也較白天高出許多，黃折衷下只好讓許翁在白天外出活動筋骨。

洪子棠稱讚黃妻心思細膩，還記得讓許翁配戴有聯絡方式的鑰匙圈。也向他告知可以在衣物明顯處留下聯絡方式或是外出時攜帶愛心小卡，甚至也可以向社會局申請愛心手鍊以便老人走失後尋回，黃妻感謝警方的熱心最後與許翁返家休息。