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給錯健保卡6旬婦激動飆罵畫面曝光 藥師下跪：備受委屈

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
藥師下跪事件引發軒然大波。記者蕭雅娟／翻攝
藥師下跪事件引發軒然大波。記者蕭雅娟／翻攝

新冠肺炎疫情蔓延，北市南港區王姓女藥師，因還錯健保卡，6旬李姓婦人竟要求藥師下跪磕頭，才願意原諒，女藥師竟真的下跪。全案李婦已遭警方通知到案說明，後悔稱「我口氣不好…」，全案依照強制罪及醫療法等罪嫌函辦。

畫面顯示，6旬婦人在藥局內拿著手機，不斷的質疑藥師還錯健保卡，藥師向婦人「對不起」道歉，也問怎樣才能平息怒火，不料婦人竟要求藥師下跪才會原諒。藥師不願擴大事端，從櫃檯內走到櫃檯旁的走道，跪下磕頭道歉，婦人看到這幕，隨即轉身離去，藥師也緊接著起身。

王姓藥師日前接受媒體採訪時說，「當時沒有哭出來，但感覺備受委屈」。當地里長則指出，這家藥局全年無休，上門排隊買口罩時，藥師確實有詢問「是不是你的健保卡？」，里長認為，這件事是個人行為，但藥師不認識李婦，不是附近鄰居。

里長還表示，疫情時間需共體時艱，王藥師平時個性溫和、敦親睦鄰，經打電話詢問本人，王藥師情緒低落，僅表示遇上此事「很錯愕」，希望防疫時期，民眾不要這麼暴力。

健保卡 疫情 新冠肺炎

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