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影／民眾焦急買口罩違停被開罰 警：會先勸導
嘉義市目前正嚴格執行取締違停，有藥局向本報反映，許多民眾焦急地來買口罩，可能會臨時違停在藥局外，但警方卻大量開罰單，民眾抱怨連連，最高峰一天在藥局外開40幾張罰單，防疫期間若非惡性重大，建議警方在藥局外應以勸導為主。警方指出，沒有針對藥局，取締時都會加強勸導，鳴笛警告後，屢勸不聽後才會嚴格開罰。
大安西藥房位於中山路上，因處於轉角周邊幾乎都畫設紅線，藥師楊秉榮身兼東興里長，在防疫期間為國家口罩政策忙得焦頭爛額，也時常發現民眾臨時停在藥局外被開罰，他製作「請勿停車，以免受罰」標語提醒民眾，仍有不少人受罰，也觀察到有人會因此與員警起口角。
他說，有許多人焦急地來買口罩，進出藥局可能不到5分鐘，但每天都有人被開罰單，最高峰一天40幾張，有些人還坐在車上就被罰，還有人行動不便，車子臨停在紅線上，進出藥局行動較為緩慢，來不及將車開走也被罰，希望警方執勤時兼顧「情理法」。
他說，雖然違停不對，也支持警方嚴加取締政策，但在防疫期間，警方在藥局外，應先勸導再開罰，甚至引導民眾在適當停車位上，不是一昧的開罰單，藥局在防疫期間配合國家政策發售口罩，警方也應協助藥局，ㄧ同落實防疫。
嘉義市警局指出，並無針對大安西藥局取締違規停車，是為配合市府交通處清道專案，在林森西路、中山路、民族路、仁愛路、文化路、吳鳳北路等觀光行人廊帶，嚴加取締，希望維護市容與街道用路環境，提供友善行人空間及用路人行車安全順暢，增進旅客深入城市探索在地文化意願。
市警局長張樹德表示，將持續針對並排停車、占用人行道停車、禁止臨時停車處所（紅線）停車及其他占用道路等違規行為嚴正執法，但同時要求員警稽查取締時先加強勸導、鳴笛警告，請商家與市民共同配合警方。
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