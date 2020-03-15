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騎自行車攻仙山 男子大下坡急轉彎撞遊覽車身亡
苗栗市陳姓男子（43歲）今天趁假日天氣好，偕同友人騎自行車攻苗栗縣獅潭鄉仙山，上午9點34分左右在仙山大下坡急轉彎，騎車與對向遊覽車相撞，陳男緊急送苗栗市大千醫院急救，仍傷重不治，死者與遊覽車司機已排除酒駕，全案由警方進一步調查中。
警方初步調查，這起車禍意外發生地點在124縣道45.7公里處大轉彎處，陳男騎自行車下坡，人車撞及遊覽車左後輪胎，遊覽車輾過倒地陳男頭部，陳男頭盔碎裂，腦殼破裂血流滿地，苗栗縣政府消防局據報，救護車緊急送大千醫院急救無效，遊覽車陳姓駕駛酒測及死者抽血檢驗，都沒有酒精反應。
大湖警察分局表示，124縣道仙山往台3線，路況險下坡且轉彎處多，速限每小時30公里，呼籲用路人小心，任何車輛務必將車速放慢，保持安全距離以策安全。
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