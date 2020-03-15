騎自行車攻仙山 男子大下坡急轉彎撞遊覽車身亡

苗栗市陳姓男子（43歲）今天趁假日天氣好，偕同友人騎自行車攻苗栗縣獅潭鄉仙山，上午9點34分左右在仙山大下坡急轉彎，騎車與對向遊覽車相撞，陳男緊急送苗栗市大千醫院急救，仍傷重不治，死者與遊覽車司機已排除酒駕，全案由警方進一步調查中。

警方初步調查，這起車禍意外發生地點在124縣道45.7公里處大轉彎處，陳男騎自行車下坡，人車撞及遊覽車左後輪胎，遊覽車輾過倒地陳男頭部，陳男頭盔碎裂，腦殼破裂血流滿地，苗栗縣政府消防局據報，救護車緊急送大千醫院急救無效，遊覽車陳姓駕駛酒測及死者抽血檢驗，都沒有酒精反應。