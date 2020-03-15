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影／2歲男童全身抽搐 巡邏車沿途鳴笛6分鐘到院救命
新北市五股區6日晚間21時30分許，突然有人衝進成州派出所，焦急大喊：我的2歲兒子全身抽搐需要緊急送醫！員警隨即駕駛巡邏車搭載母親和病童，沿途鳴放警笛趕往淡水馬偕醫院，只花6分鐘便到達急診室，順利拯救男童。
原來男童一家人就住在派出所附近，上周五晚上男童突發全身抽搐，母親馬上抱起他坐上父親的車，直接開向成州派出所請求協助。值班警員陳品安、林忠億見狀，擔心小周末晚間關渡橋周邊道路極易塞車，如果民眾自行開車到淡水竹圍地區，勢必延誤就醫，便決定直接用巡邏車送他們就醫。
2名警員請媽媽帶著孩子坐上巡邏車，沿途鳴笛直奔醫院，原本6公里距離在車多時段至少約需20分鐘車程，最後僅花費6分鐘便抵達醫院，平安完成任務。後來男童康復出院，父母親還特地帶著他一起到派出所道謝，警方也感到特別開心。
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