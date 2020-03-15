大車視線死角頻傳 新營監理站邀學子體驗更震撼

近來大型車視線死角釀成死亡車禍事件頻傳，公路總局新營監理站近日在新營高工辦理「大型車視野死角實際體驗營」活動，讓學生實際坐上駕駛位置，了解大型車駕駛人開車時存在視野死角危險性及防範要領，上了寶貴一課。

台南市學甲區中正、中山路鬧區本月9日才發生大貨車轉彎時不慎與同向機車擦撞，89歲老翁慘死輪下，警方調查，研判應是內輪差死角釀成悲劇，大型車輛行駛視線死角老問題，再度引起外界關切。

為加強宣導民眾認識大型車視野死角及內輪差觀念並導入實際體驗活動，新營監理站邀請新營警分局、國道公路警察局第四大隊、新營火車站，在新營高工辦理上述活動，讓學生透過實際坐上駕駛位置，了解大型車駕駛人開車時存在視野死角危險性，學生坐在駕駛座上驚覺「真的視線不一樣！」

監理站也講解行人穿越馬路時應注意事項，除保持適當安全距離外，更應有正確橫越馬路方式，即「停、看、轉、揮、動」。「停」停人行道不強行；「看」看看號誌小綠人；「轉」轉左轉右等車停；「揮」揮手微笑表謝意；「動」動身起步快步走等相關交通安全常識。

新營監理站站長蔡嘉春表示，為落實加強交通安全宣導及駕駛人考前教育，已將機車初考領講習、道安講習、對外交通安全宣導活動，納入大型車視野死角及內輪差防禦駕駛課程中，以提升用路安全。