受傷男子在急診大罵護理師 還嗆殺人不會怎樣

醫護人員忙著救護時竟被罵？童綜合醫院急診部主任魏智偉今天臉書說，一名男子今天凌晨到急診，因醫療人員不符合他的「要求」，他竟用粗話飆罵護理師，還說不要刺激他，他有重大傷病卡，殺人也不會怎樣，警方獲報已迅速到場處理。

台中市清水警分局表示，今天凌晨，這名男子受傷到童醫院急診，疑因不滿護理人員態度，辱罵護理師，員警迅速到場，男子已沒再罵，他後來住院，警方將等他出院通知到案，依違反醫療法調查。

童醫院急診部主任魏智偉在臉書說，「防疫就夠辛苦了，能不能不要鬧了？」

他臉書寫，昨天深夜，一名男子到急診，因為醫療不符合他的「要求」，所以就三字經五字經、七字經的謾罵、羞辱急診醫護，情緒激動，警察很快到場協助，因為醫護人員沒有心力去面對他，急診還有很多急重症的患者需要處置。

這名男子卻說：「不要刺激我！我有這張政府發給我的重大傷病卡，我殺人也不會怎麼樣」，還拿著重大傷病卡揮舞著。

魏智偉表示，急診雖然常會遇到情緒激動的患者，但是這樣語帶威脅恐嚇，已讓現場醫護夥伴心理害怕恐懼，當場報警也通報地檢署，他說醫療暴力雖零容忍，但第一線人員內心的恐懼和壓力已經造成，他希望能讓醫護人員安心工作，專心救人。