海巡署推虛擬偶像防疫少年團 網友按讚分享
新冠肺炎疫情嚴峻，海洋委員會海巡署結合相關單位推出虛擬偶像團體「防疫少年團」，盼宣導政府防疫工作；「防疫少年團」是參考知名南韓男團名稱，推出後引發網友按讚分享。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延各國，中央政府全體動員防疫。為推廣政府防疫工作，海巡署長室 Coast Guard日前在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁宣布推出「防疫少年團」，上路後引發粉絲、網友按讚、分享。
對於推出「防疫少年團」的想法，海巡署指出，署長陳國恩去年2月上任後，成立海巡署長室臉書官方粉專，盼能讓網友、民眾了解守護台灣海域的海巡署日常工作。
因新冠肺炎疫情延燒，政府各機關積極防疫，海巡署表示，有同仁發現韓國男團「防彈少年團」（BTS）在全球擁有許多粉絲，發想以「防彈少年團」為參考，並在3月5日宣布推出虛擬偶像團體「防疫少年團」，盼宣導政府防疫工作。
「防疫少年團」內有海巡署、警政署、移民署、關務署、疾管署、衛生福利部、醫護人員的動畫代表人物，口號「Be The Standby」也是參考「防彈少年團」的英文縮寫，動畫人物穿上各單位專業服裝，突顯團結合作防疫。
海巡署指出，昨天是白色情人節，「防疫少年團」再度在海巡署長室臉書現身，推出防疫撩人情話，3萬餘名網友按讚，有已婚粉絲表達「也被撩到」。
海巡署長室臉書在3月5日推出「防疫少年團」後，2萬餘名網友按讚、4000多次分享，像台南市長黃偉哲臉書也留言提到「我在台南也認真防疫，所以我也算團員之一，但是我有臉蛋跟歌聲。防疫衝－衝－衝－」。
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