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新店思覺失調者隨機殺人 侯友宜：盼中央制定明確規範

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，盼中央能針對思覺失調有更明確的規範。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜表示，盼中央能針對思覺失調有更明確的規範。記者胡瑞玲／攝影

新北市新店區一名林姓男子，昨騎機車在路邊等候即將下班的姊姊，準備一同返家，卻遭到一名自稱有思覺失調症的王男刺殺，新北市長侯友宜今被問到此案件時表示，除表示還在釐清是否有思覺失調症外中，也不斷呼籲中央，應針對這部分制定出更明確的規範。

王男被逮後自稱患思覺失調症，有解離性人格分裂，案發時與妻子因晚餐問題爭吵，一時情緒失控，持刀朝林男背後猛力捅了一刀。

今前往鶯歌視察新北市立美術館工程進度的侯友宜，被問到此事件時表示，還在釐清王男是否有思覺失調症，但在很多座談會中，不少鄰里長都反映過有關思覺失調症的處理案件。

在處理過程中，除了如何處理不會被標籤化，並能維護對方人權外，最重要的是維護社區的安寧。

除了里長提供許多意見及方向外，他也多次向中央反映，並在第一時間快速啟動衛生局、警察局及消防局，全力對思覺失調症做有效的預防。

侯說，但當中法律的訂定中，談到有自傷或傷人之疑才能強制送醫，中央在訂定「傷人之虞」這部分，到底要怎麼規範，須要更明確，這樣在預防上才會較周全。

提前做好規定，讓底下執行面能夠有效預防才是最重要，事件發生後大家都很難過，尤其對被害者很難交代。

由於此次案件讓不少民眾聯想到多年前的小燈泡事件，因而再度引發廢死或死刑的討論，對此，侯友宜則表示，在對思覺失調患者的標籤化過程中，盼用更寬容的方式來對待。

但整體作法需要思考，除了老量否會對社區安寧造成更大的困擾外，也希望中央在制定自傷或傷人之虞的「虞」，一定要訂出明確的規範，讓執法過程及預防策略上更周全。

不要事情發生後才來對不起被害者，所以再次建議中央這部分要多做思考及考量，重新制定這部分的規範。

思覺失調症 侯友宜

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