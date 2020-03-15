「窮人高速公路」不收過路費 小心超速荷包失血更多

全台16個路段實施區間測速，「窮人高速公路」之稱的台61線西濱快速道路站占了一半，其中苗栗縣有2處，北上去年12月1日、南下今年1月4日起取締，警方到2月底止共取締約4000件，平均1天26件左右，1件3000元罰鍰起跳，警方提醒駕駛人注意速限，安全多一層保障，荷包也不會失血。

台2線新北市萬里隧道全國2017年7月率先採用區間平均速率執法，車輛違規及交通事故都大幅減少，全台2年多之間跟進設置15個路段，苗栗縣2處都在台61線通霄路段，北上122.6到115.6公里，從去年12月1日區間測速取締，苗栗警方統計到今年2月底，取締2836件超速，南下122.3到130.3公里，到今年2月底，取締1158件。

苗栗警方說，台61線許多路段封閉寬直，一些駕駛人稍不注意就可能超速，警方等相關單位一再宣導，區間測速取締違規件數居高不下，連去年苗栗縣取締最多的固定測速桿，也在台61線，後龍鎮路段97.55公里處測速桿去年6月才啟用，7個月時間共取締8453件，遠多於第2名大湖鄉台3線131.6公里處測速桿的6779件。

「窮人高速公路」不收過路費，但小心超速被開罰單，苗栗警方整理台61線區間測速路段供參考，苗栗之外另6處，包括南下桃園觀音47.25到52.53公里、台中清水148到156.4公里、雲林麥寮218.25到226.25公里；北上彰化鹿港177到168公里、台中梧棲157.8到151.6公里、桃園市52.43到47.15公里。