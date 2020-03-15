婦人凌晨駕車闖紅燈長鳴喇叭還肇逃 中市大里居民怒

台中市一名婦人凌晨1時許駕駛轎車在大里街頭繞行，因她沿途長鳴喇叭、闖紅燈，還在路口擦撞另輛轎車逃事逃逸，引起警車在後鳴笛追趕，驚動不少市民起床察看。警方後來在她家找到她，她的先生說她精神狀態不佳，已陪她就醫。

但警方認為她此舉已嚴重影響社會秩序，上午除了主動告發她肇事逃逸，另也以她闖紅燈、亂按鳴喇叭等開出交通違規罰單。

這名婦人（41歲）的行為被網友錄影貼上臉書，影片中可清楚看到她的白色轎車在大里市區長鳴喇叭呼嘯而過，在在高處的民眾看到她的車駛來還不禁說「來了、來了」警車則在後方一路苦苦追趕。

許多網友質疑「情人節受到什麼打擊是嗎？」或生病、嗑藥了？還有人氣的說「可以空投武漢嘛！」

婦人後來在中興路一段308號前路口擦撞另輛黑色轎車，但她未停車察看即駕車離去，所幸雙方都未受傷，車子亦僅輕微擦傷。