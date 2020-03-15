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好慘！40多年老欉文旦柚遭毒手 損失150萬元
苗栗縣西湖鄉湖東村小窩地區農友吳兆添文旦柚果園疑遭下毒，200多棵40多年老欉，2天之內葉子幾乎落光，今年收成無望，吳兆添先前投入30萬元的肥料、農藥等成本血本無歸，能否救活果樹還是未知數，他欲哭無淚，懸賞10萬元協尋破壞果園者，通霄警察分局也接獲報案，全力追查中。
西湖鄉是知名文旦柚產地，種植面積約100公頃，集中在湖東村大窩、小窩一帶，吳兆添3月13日接獲毗鄰文旦柚果園反映，懷疑他11日噴灑藥劑飛散，造成柚樹落葉，他才赫然發現自家0.5公頃的果園，200多棵果樹有如強風掃過，落葉遍地滿目瘡痍，10年前果園也曾發生類似慘況，也是遭除草劑毒手，他採取11日噴灑殺菌消毒水樣送農藥行，初步研判同樣是除草劑惹禍。
吳兆添指出，3月7日他載1000公升預置清水到果園，12日他與太太加藥噴灑，他懷疑有人趁7日、11日期間在清水摻入除草劑，他不察以致文旦柚樹全面受災，今年收成無望，目前他盡力搶救，也不知道柚子樹是否可以救活，損失至少150萬元，他退休後完全靠文旦柚1年1次收成，不知道如何過生活？
目前正值文旦柚開花時節，大窩、小窩地區柚子花飄香，也是熱門的健行路線，今天許多路過民眾看見滿園落葉，都大嘆可惜，痛罵下毒者惡劣。
通霄分局接獲報案，採樣送請檢驗，並調閱監視器影像，過濾3月7日到11日出入吳兆添果園附近的可疑人車，希望在最短時間揪出下毒者，全案進一步偵辦中。
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