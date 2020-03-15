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影／「放話要殺我們全家！」 家屬求助網搜高雄家暴男

聯合報 / 記者邱奕能蔡孟妤／高雄即時報導
被害婦人的家人在網路揭發施暴男子的行為，要大家幫忙找人。翻攝自網路
被害婦人的家人在網路揭發施暴男子的行為，要大家幫忙找人。翻攝自網路

高雄一名男子酒後對妻子施暴，被害女子家人po網求助說「一個喝酒家暴的混蛋，放話要殺我們全家！」要網友幫忙協尋這名施暴男子。高雄市政府社會局家防中心表示，已受理通報，警方也協助聲請保護令，目前母女都在娘家，安全無虞。

高雄市鳳山分局表示，近期兩度接獲這名婦人求助，分別是本月10日及14日，婦人告訴警方，丈夫常在酒後情緒失控會有暴力行為，將妻子及2歲女兒當出氣筒。

警方調查，本月10日，鳳山分局鳳崗派出所接獲報案，指有兒童遭家暴，立即派遣線上警網前往處置，警方到場時，該兒童父親已停止施暴，2歲女童有受傷，遂立即將孩子帶回派出所安置，也將施暴男子帶返所嚴加看管及告誡，並通知女童母親及社工到場，將女童送往醫院就診。

本月14日，鳳崗派出所又接獲女童母親報案，控訴丈夫酒後摔手機、砸電視，並口出惡言、辱罵，警方獲報後立即趕赴現場，婦人對丈夫暴力行為表示暫不願提出告訴，警方已協助聲請通常保護令，並通知被害人的娘家人接返安置。

警方說，會將被害人及當事人的住宅當治安熱點，增加巡邏密度，多給予關心，避免類似情況再發生。

家暴 高雄市

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