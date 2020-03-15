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台東成功今凌晨轎車撞兩牛 2牛亡婦人命危送醫暫脫險
台東縣成功鎮內東海岸公路（台11線）120公里處嘉平5號橋附近，今天凌晨1點多傳出1輛轎車與逛街的兩頭牛對撞意外，兩頭牛隻當地死亡，被撞車輛車頭嚴重毀損，女駕駛受困車內，一度沒有生命跡象，經送醫搶救，今天上午傳出好消息，婦人已恢復心跳呼吸。
台東警方表示，今天凌晨1輛藍色轎車由南往北方向行駛，行經和平路段嘉平5號橋時，突然發現有2頭水牛橫越馬路，車輛閃避不及，直接撞上。
成功警、消指出，救護人員與警方事後接獲民眾報案，抵達現場時，發現2頭水牛已死亡，轎車車頭毀損，女駕駛受困車內，救出時沒有呼吸心跳，緊急送往衛福部台東醫院成功分院搶救， 現已恢復生命跡象，在加護病房觀察治療中。
台東縣警局成功分局交通組組長黃冠儫表示，關於事故部分警方已完成現場測畫與採證作業，至於牛隻後續處理部分，已通知農業主管機關處置。
台東縣府農業處處長許家豪表示，因這兩頭肇事牛隻尚未標記，農業處會協助檢警追查牛隻飼主，由於附近養水牛的農戶不多，很好查，農業處會將飼主資料提供給檢警。
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