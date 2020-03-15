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影／門外巨響見車倒心痛 警查獲肇逃者罰鍰並吊照
范姓青年騎機車至中市南區興大路小吃店用餐，突然聽到「碰」的一聲，直覺慘了，走出店外查看，發現愛車遭撞倒在地上，肇事者逃逸，立即向警方報案，警方調閱路口監視器，查出是18歲的童姓男子所為，警方裁處罰鍰，並吊銷駕照。
台中市警三分局交通分隊上月底，接獲1件交通事故案件，20歲的范姓車主表示，他將機車停在南區興大路的小吃店用餐，突然間「碰」的一聲，心裡感覺不妙，出去查看才知道聽見的是自己「心痛的聲音」，見愛車遭撞倒在地，讓他十分心痛，肇事者卻直接跑了。
經警調閱附近監視器，追查發現18歲的童姓青年騎機車擦撞范男愛車，卻逕行離開，涉嫌肇事逃逸，日前請他前來說明。
童到案後表示，他騎乘機車行經興大路時，不慎擦撞路旁腳踏車，但不知道自己當時也有撞到機車，因此當下沒有停車查看等語。警方立即駁斥童男，就算是撞上腳踏車，難道就不需要停車處理嗎？
從監視器中可見，童男騎機車快速掠過事故現場，腳踏車與機車因碰撞應聲而倒，他卻未下車查看，繼續向前奔馳消失在現場。巨大聲響，使得旁人紛紛走出察看.
警方呼籲駕駛人，應注意車前狀況，切勿超速行駛，發揮同理心，共同維護用路人安全；若不慎發生交通事故，也應依規定報案，交由專業處理，警方勘驗雙方的車損，對於童姓駕駛「交通事故發生未依規定處置」的違規行為予以舉發。
分隊長蔡興邦表示，童姓駕駛擦撞范男機車，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，童姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發。
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