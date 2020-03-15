高雄2歲女童遭醉酒父踹打成傷 鄰居聽見哭聲急報案

高雄市鳳山區10日傳有2歲女童遭家暴，一名父親酒後情緒失控踹打2歲女兒，鄰居聽到叫罵聲和哭聲報案，警方及社會局獲報後前往處置，昨天這名父親又再情緒失控與妻子爭吵。社會局表示，目前母女已投宿親戚家，後續將協助申請保護令。

鳳崗派出所10日接獲女童鄰居報案，警方表示，到場時，該名父親已停止施暴，但女童有受傷，因此先將女童帶回派出所安置，也將父親帶回所嚴加看管及告誡，並通知兒童母親及社工到場，將兒童送往醫院就診。

警方表示，社工安排母子2人前往安全處所安置後，警方接獲社工及母親電話通知表示安全後，才讓父親離開派出所。

昨天，鳳崗派出所又接獲兒童母親報案，指女童父親酒後將家中家具砸毀，並口出惡言、辱罵，警方獲報後趕赴現場，不過母親對於父親行為表示暫不願提出告訴，警方及社會局為母女2人申請通常保護令。

鳳山分局表示，會針對母女住處加強巡守，並會不定期加強訪視，確保母女人身安全。

社會局表示，10日接獲通報，有父親踹打2歲女兒，社工介入協助驗傷，女童母親也從外縣市趕回，昨再傳父親在家中砸東西，目前母女已投宿親戚家，社會局會協助申請保護令，也會對父親進行親子教育輔導及了解家庭狀況。