影／新北又發生醉漢持刀當街追砍酒友 幸好警察來得快

新北市鶯歌區昨晚9時許驚傳有人持菜刀在街上追砍，警方獲報不敢大意，立刻動員16名快打警力趕抵現場，原來是朋友之間酒醉衝突，送醫包紮之後帶回警局偵詢，雙方酒醒互不提告，警方仍依違反社維法究辦。

三峽警分局鶯歌分駐所副所長胡文忠指出，昨晚接獲110通報指稱有人在鶯桃路182巷內持菜刀打殺，隨即調派快打警力趕往，奪刀壓制2名打架男子，先通知救護車分別送往三峽恩主公醫院及桃園聖保祿醫院包紮，再帶回偵詢。

原來56歲曾姓男子與48歲郭姓男子彼此是朋友關係，當晚相約在曾男住處對飲，酒過三巡發生爭執進而互毆，在家裡已經打過一輪，雙方不歡而散。不料郭男離開之後，曾男竟從廚房拿了1把菜刀追出門外，在巷內追砍郭男。