男童怕挨罵「逃家」 員警調監視器追蹤到人

基隆市1名11歲男童約同學到家中，疑因沒事先告知家長被責怪，匆匆「送客」。男童送同學出門後，可能擔心挨罵不敢回家。媽媽等不到兒子，擔心出意外，急著到派出所報案、臉書PO文找人。警員一路調閱監視器找男童行蹤，約8小時後在某處路口看到男童身影，把他帶回派出所，結束一場虛驚。

基隆警一分局上午表示，昨天近午有名婦人到派出所來報案，說她的兒子失蹤了。婦人神情很焦急，員警還沒完成受理程序，她因接到電話，像是有人提供兒子行蹤訊息，就急急忙忙離開。

南榮路所長譚龍翔說，警員曾勝傑根據婦人提供的時間、地點和狀況，調閱三坑一帶道路監視器，看到其中1名男童研判就是婦人的兒子。一路追查發現男童走向八堵，但因監視器追蹤有死角，一度斷線。

到了昨天下午4點多，曾勝傑又發現男童出現在轄區道路監視器畫面，一路追查，傍晚看到他出現在南榮路、南新街口，員警馬上前往現場，把男童帶回派出所安置，再通知家長來帶回家。