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麻留賀山兩名登山客迷途 搜救人員冒雨上山救援

聯合報 / 記者翁禎霞／屏東縣即時報導
兩名登山客在霧台鄉麻留賀山迷路，屏東縣消防局派出搜救人員，歷經一天一夜終於找到登山客，平安送他們下山。圖／屏東縣消防局提供
兩名登山客在霧台鄉麻留賀山迷路，屏東縣消防局派出搜救人員，歷經一天一夜終於找到登山客，平安送他們下山。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣消防局13日下午6時許接獲報案，指一對陳姓夫婦在屏東縣霧台鄉麻留賀山迷路，消防局隨即派人上山救援，到當晚近11時山區下雨、視線不佳，搜救人員夜宿山中工寮，翌日一早繼續搜尋，總算在昨天下午找到兩人，昨晚終於返抵登山口，所幸兩人僅身體虛弱，在救難人員給予食物保暖後，已自行返家，結束一日驚魂。

位於霧台鄉的麻留賀山，標高2287公尺，與鄰近的大姆姆山等，都是山友嚮往的登山之地，屏東縣消防局是在13日下午6時40分左右接獲高雄市119 轉報，指一名陳姓登山客與其游姓妻子在麻留賀山登山，因天色昏暗迷路，亟需救援。

消防局立即派遣霧台分隊2車4人、三地門分隊1車2人、瑪家分隊1車2人、特搜大隊3車10人、第一大隊部2車5人，共9車23人前往，由第一大隊大隊長陳弈指揮前往搜救，搜救人員前進至登山口時發現迷路者車輛，立即分組並協同林務局2人、警察1人及義消10前往搜救。

不過到了當天晚上22時51分因山中已開始下雨，視線狀況不佳，搜救人員只好在山中工寮露宿。昨天一早繼續往麻留賀山展開搜索，所幸當天清晨7時52分，迷途者游小姐即以手機定位並回傳簡訊告知其位置座標，搜救人員依座標規劃路徑立即趕往；昨天下午1時05分搜救人員尋獲迷途者，當時2人身體濕冷虛弱，搜救人員給予糧食保暖，並慢慢陪同下山。

歷經一天一夜，兩名登山客與救援人員終於在昨晚8時30分回到登山口，所幸兩人身體無外傷，不須送醫，已自行開車返家。

兩名登山客在霧台鄉麻留賀山迷路，屏東縣消防局派出搜救人員，歷經一天一夜終於找到登山客，平安送他們下山。圖／屏東縣消防局提供
兩名登山客在霧台鄉麻留賀山迷路，屏東縣消防局派出搜救人員，歷經一天一夜終於找到登山客，平安送他們下山。圖／屏東縣消防局提供
兩名登山客在霧台鄉麻留賀山迷路，屏東縣消防局派出搜救人員，歷經一天一夜終於找到登山客，平安送他們下山。圖／屏東縣消防局提供
兩名登山客在霧台鄉麻留賀山迷路，屏東縣消防局派出搜救人員，歷經一天一夜終於找到登山客，平安送他們下山。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣 警察

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