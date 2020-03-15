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南警結合民力 共維河樂廣場美景

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
台南市中西區新景點「河樂廣場」本月初剛啟用，市警二分局為維護當地美景，派出員警和義交和巡守人員，請民眾把機車停在停車格位上，避免違停受罰。記者黃宣翰/翻攝
台南市中西區新景點「河樂廣場」本月初剛啟用，市警二分局為維護當地美景，派出員警和義交和巡守人員，請民眾把機車停在停車格位上，避免違停受罰。記者黃宣翰/翻攝

台南市中西區新建「河樂廣場」本月初剛啟用，吸引許多市民和遊客前住參觀，市警二分局為維護當地美景，今天起派出員警和義交和巡守人員，勸導民眾不要在廣場上違停

河樂廣場（原中國城）3月7日啓用，警方為維護河樂廣場美景與驕傲，派警力同時協請交通警察大隊、義交及巡守人員於該廣場上加強巡邏整理、疏導，輔以「大聲公」廣播方式勸導、並設置臨時告示牌提醒市民及遊客，不要在廣場上違停或騎車。

台南市警二分局提醒民眾，河樂廣場為人行道，屬於「道路交通管理處罰條例」道路範疇，提醒市民和遊客，廣場為不可停車處所，請民眾不要駛入違停，避免受罰影響遊興。同時期許前來欣賞河樂廣場美景的市民及遊客能遵守交通規則，共同維護屬於台南市民驕傲的美景。

違停 人行道 警察

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