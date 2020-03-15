南警結合民力 共維河樂廣場美景

雲林縣警察局鑑識科長謝金霖，從警已有24年，曾在一次拆解爆裂物任務中，不幸炸斷左手掌，但他在人生道路上並未退卻，更發憤向上攻讀國立台灣大學碩、博士，將所學運用在鑑識專業，並獲得多項警界獎項；他說，活過生命中的難關，想繼續盡本分做到最好，奉獻所學為社會服務。

2020-03-15 00:04